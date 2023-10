Atterraggio di emergenza di un ultraleggero a Esine

domenica, 8 ottobre 2023

Esine (Brescia) – Accertamenti sull’ultraleggero che nel pomeriggio è atterrato in fase di emergenza alla Sacca di Esine (Brescia), ribaltandosi in campo aperto. Il pilota ha scelto una zona non abitata della Valle Camonica e quando ha toccato terra l’ultraleggero ha perso alcuni pezzi. Il pilota è uscito illeso dall’atterraggio e avviato la collaborazione con le forze dell’ordine che stanno coordinando una serie di accertamenti per chiarire quanto accaduto. L’ultraleggero era in emergenza e il pilota ha scelto quella zona delle Sacca per l’atterraggio, evitando problemi per chi abita in zona.