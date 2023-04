Artogne, incendio di rifiuti abbandonati sulla strada di Montecampione

martedì, 11 aprile 2023

Artogne (Brescia) – In mattinata una squadra di competenza del comando dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme (Brescia) e del comando provinciale è stata inviata nel comune di Artogne (Brescia) precisamente lungo la strada di collegamento tra Montecampione 1200 e Montecampione 1800 per spegnere un incendio di rifiuti.

I vigili del fuoco hanno lavorato circa due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo e risalire agli autori.