Arsenale in casa, 57enne denunciato dai carabinieri di Egna

martedì, 12 dicembre 2023

Egna (Bolzano) – I carabinieri della Compagnia di Egna, che svolgono attività su tutta la Bassa Atesina e una parte dell’Oltradige, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno ulteriormente intensificato l’attività preventiva di contrasto ai furti. In aggiunta alle consuete attività di pattugliamento del territorio che vengono svolte nell’arco delle 24 ore dal nucleo operativo e radiomobile e dalle dipendenti, sono stati attuati dei servizi straordinari con decine di militari impiegati, con particolare riferimento alla Strada del Vino.

Sequestro armi – Il massiccio impiego di personale, anche in abiti civili, ha dato vita a serrati controlli che hanno portato alla denuncia di un uomo dio 57 anni, residente a Bolzano ma domiciliato a Egna, che deteneva illegalmente all’interno della propria abitazione, armi e munizioni anche di grosso calibro nonché alcuni grammi di cocaina, per cui è stato segnalato all’autorità prefettizia. Nello specifico i carabinieri, insospettiti dall’evidente stato di alterazione psicofisica dell’uomo, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti, rinvenendo, per l’appunto, oltre alla droga, anche un fucile a doppia canna.

Il capitano – Questa tipologia di servizio, viene attuata anche nell’intesa di tutelare gli anziani da eventuali tentativi di truffe in loro danno e con la finalità di prevenire e reprimere reati di tipo predatorio, in particolare dei furti in abitazione.

Così il comandante della Compagnia carabinieri di Egna, Capitano Federico Seracini: “Invitiamo sempre la cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta al 112 in modo da poter ricevere l’immediato intervento di una pattuglia”. “Nei centri abitati – conclude – stiamo predisponendo con sempre maggiore frequenza delle pattuglie – a piedi – composte da due carabinieri in uniforme, con lo specifico compito di interloquire direttamente con i residenti e i commercianti per recepire ancora meglio ogni segnalazione o necessità”.