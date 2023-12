Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e rissa a Rovereto

martedì, 5 dicembre 2023

Rovereto (Trento) – Il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Rovereto ha tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino venticinquenne trovato in possesso di numerose dosi di cocaina. Al momento della scarcerazione, al medesimo veniva applicata dal Gip del tribunale di Rovereto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Rovereto e contestualmente veniva accompagnato da personale della Questura di Trento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).

Al termine del periodo di trattenimento presso il Centro, allo straniero è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio italiano, ma lo stesso, malgrado l’ordine ed il divieto di dimora, si è ripresentato a Rovereto, dove si è reso anche protagonista di una rissa unitamente ad altri due stranieri nella zona dell’Urban City.

Prontamente però l’Autorità Giudiziaria, appena notiziata dalla Polizia di Stato della presenza dello straniero sul territorio di Rovereto, ha sostituito la misura del divieto di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita nella serata di ieri dopo che gli equipaggi della Squadra Volante, grazie alla loro conoscenza del territorio ad alle relazioni costanti con la cittadinanza, sono riuciti a rintracciare il soggetto, che nel frattempo si era dileguato e si è nascosto per far perdere le proprie tracce.