Arresti e denunce della Polizia di Stato a Bolzano e in Alto Adige

sabato, 25 novembre 2023

Bolzano – Potenziato il controllo del territorio nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Bolzano, con servizi dedicati e con pattuglie in borghese della Squadra Mobile.

L’azione quotidiana ha portato in pochi giorni all’arresto di tre persone e alla denuncia altre. Qualche giorno fa una bolzanina, salita sul treno per Roma ancora fermo in banchina, veniva scippata del proprio cellulare da un uomo che si dava immediatamente alla fuga. Grazie alle indicazioni fornita dai poliziotti della Polizia Ferroviaria e alla geolocalizzazione del dispositivo, i poliziotti della Squadra Volante rintracciavano sul Lungo Isarco l’autore dello scippo, un cittadino pakistano di 30 anni, residente in Val Isarco, pregiudicato che veniva tratto in arresto in flagranza di furto con strappo. Il cellulare veniva riconsegnato alla legittima proprietaria.

Qualche giorno dopo, personale della Squadra Mobile ha arrestato in via Garibaldi un cittadino gambiano di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, destinatario di un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bolzano a quattro mesi di reclusione per una condanna passata in giudicato per un episodio di spaccio di stupefacenti commesso a Bolzano qualche tempo prima.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile hanno arrestato una cittadina marocchina di 54 anni, in quanto destinataria di un ordine di esecuzione a un anno di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, tutti reati commessi a Bolzano negli anni scorsi.

Sempre sul fronte del contrasto ai reati predatori in centro, gli agenti della Squadra Volante qualche giorno fa hanno denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato e ricettazione due cittadini georgiani di 35 e 33 anni, sorpresi all’esterno di un esercizio commerciale con uno zaino schermato, all’interno del quale vi erano capi di abbigliamento del valore di alcune migliaia di euro. La successiva perquisizione presso la struttura ricettiva dove dimoravano ha consentito di rinvenire e sequestrare cosmetici e profumi, oggetto di furto in altri negozi della zona e di ingente valore. In totale, negli ultimi quattro giorni sono stati sottoposti a controllo di polizia circa 150 soggetti nel centro cittadino in occasione di tali servizi.