Arrestato dalla Polizia alla stazione ferroviaria di Brennero

martedì, 8 agosto 2023

Brennero (Bolzano) – Era ricercato da dicembre scorso: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Brennero. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato, nella stazione di Brennero, un cittadino marocchino di 45 anni ricercato per reati contro la Pubblica Fede dall’Autorità Giudiziaria di Rimini.

L’uomo era seduto sul treno EC84 proveniente da Rimini, in transito sul valico di frontiera verso la Germania, paese dove risiede, ma ha trovato gli agenti impegnati nei controlli ai viaggiatori a bordo.

Sorpreso dalla loro presenza ha cercato invano di mantenere la calma nascondendo il proprio nervosismo per evitare il controllo, venendo però comunque identificato.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che la persona, oltre ad essere pluripregiudicata sotto vari “alias”, era ricercata dovendo scontare 4 mesi di carcere a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica romagnola alla fine dello scorso anno per il ripristino della carcerazione precedentemente sospesa.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell’autorità giudiziaria riminese.