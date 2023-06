Arrestato corriere della droga della Polizia di Stato a Dobbiaco

giovedì, 22 giugno 2023

Bolzano – Intensificazione dei controlli su strada della Polizia di Stato, arrestato corriere della droga. Con l’inizio della stagione estiva e con il conseguente aumento della circolazione nella provincia di Bolzano, la Questura ha implementato i servizi di controllo del territorio sulle principali vie di comunicazione allo scopo di individuare persone dedite a traffici illeciti per prevenire azioni delittuose quali furti in appartamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante uno di questi servizi, effettuato sulla statale 49 nel Comune di Dobbiaco (Bolzano), personale del Commissariato di Polizia di Stato di San Candido ha sottoposto a controllo un cittadino italiano di 39 anni. Gli operatori, insospettiti dal comportamento nervoso dell’uomo e visti i suoi precedenti sfavorevoli, hanno approfondito il controllo sull’autovettura, all’interno della quale veniva trovata una scatola di cartone di grosse dimensioni con 16,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 314 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione presso il domicilio dell’uomo in alta Val Pusteria ha portato al sequestro di ulteriori 200 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, della somma totale di euro 7810 ritenuta provento dell’attività di spaccio e del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la locale casa circondariale.

L’intervento ha consentito di assestare un deciso colpo al traffico di stupefacenti in direzione del capoluogo, impedendo una diffusione che d’estate tende ad aumentare anche in relazione alla maggiore frequentazione di locali pubblici e alla vita notturna, tema che per la Polizia di Stato è prioritario per assicurare un sereno svolgimento della vita sociale.