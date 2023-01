Arrestati padre e figlio per furto in una ditta di Rovereto

lunedì, 16 gennaio 2023

Rovereto (Trento) – Approfittano dell’incidente sulla statale, visitano un’azienda di Rovereto rubando pezzi meccanici. L’altra sera due cittadini stranieri, viste le forze di polizia ed i soccorritori impegnati nei rilievi del grave sinistro stradale occorso sulla statale 12 all’altezza dell’abitato di Marco a Rovereto (Trento) ed approfittando del trambusto, si sono introdotti all’interno di una azienda presente in loco per asportare delle parti meccaniche di autoveicoli lì presenti perché radiate dal P.R.A..

I due, padre e figlio, sfruttando il momento, hanno divelto parte della recinzione che delimita il perimetro della ditta e subito si sono diretti verso il parco auto, non avvedendosi del sistema antintrusione presente nell’azienda, il quale riprendeva i due uomini inviando la segnalazione a uno dei titolari dell’azienda, che nell’immediatezze contattava un proprio dipendente, chiedendo anche l’intervento di una pattuglia.

È bastata una rapida ispezione dei luoghi per individuare i due malviventi ancora intenti a smontare alcune parti meccaniche dei veicoli, i quali, vistisi braccati, abbandonavano la refurtiva sul posto e nel tentativo di cercare una celere di fuga, aggredivano il dipendente intervenuto.

Il rocambolesco tentativo di fuga veniva immediatamente interrotto dai militari che fermavano i due e dopo averli accompagnati in caserma, li dichiaravano in arresto e, su disposizione del Pm di turno, venivano associati presso la casa circondariale di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria.