Armi clandestine: un arresto della Polizia di Stato nel Bresciano

mercoledì, 20 settembre 2023

Brescia – Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nella provincia bresciana, personale della Squadra Mobile della questura di Brescia ha provveduto all’arresto di un uomo poiché sorpreso, nel Comune di Marcheno, in possesso di armi clandestine.

L’uomo, incensurato, di origini straniere e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, era stato notato dagli investigatori nascondere fugacemente all’interno del proprio veicolo, un involucro compatibile con il possesso di sostanze illecite.

Il controllo esperito sul mezzo ha permesso di scoprire che l’involucro contenesse, in realtà, due postole, modello revolver , apparentemente nuove, ma prive di matricola ed anzi con segni di limatura. Le armi sono state sequestrate per i successivi approfondimenti investigativi, necessario ad accertare l’eventuale prospettiva di impiego delle stesse in contesti criminali o la loro collocazione in mercati illeciti.

L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Brescia a disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, che dirige le relative indagini.