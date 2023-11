Arma illegale, 63enne arrestato dai carabinieri a Ponte in Valtellina

venerdì, 10 novembre 2023

Ponte in Valtellina (Sondrio)- Deteneva illegalmente arma da fuoco, arrestato dai carabinieri della Stazione di Ponte in Valtellina (Sondrio). I militari anno perquisito con cura l’abitazione di una 63enne scovando una pistola clandestina di fabbricazione straniera completa di caricatore con 8 cartucce calibro 7,65, che il medesimo lanciava nel cortile della casa per impedirne il sequestro.

Insieme alla pistola i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato delle placche di riconoscimento in uso alla Guardia di Finanza, alla Vigilanza Ambientale e ad istituti di vigilanza privata. Il 63enne è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.

Red. Cro.