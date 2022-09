Arco: recuperato base jumper rimasto appeso in parete

giovedì, 8 settembre 2022

Arco – Base jumper rimasto appeso in parete. Nel tardo pomeriggio il Numero Unico per le Emergenze 112 è stato allertato per la segnalazione di un base jumper rimasto appeso alla propria vela sulla parete Moleta, all’ingresso del paese di Arco (Trento).

La chiamata è arrivata intorno alle 18.40 e, dopo una tempestiva localizzazione, la Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha richiesto l’intervento dell’elicottero. Ulteriori e dettagliate informazioni sono giunte in centrale grazie ad una serie di foto condivise da altri jumper presenti sul posto, alla base della parete. L’elicottero, proveniente da un altro intervento, si è subito recato sul target, la cui vela aperta era rimasta accidentalmente incastrata ai rami di un albero, ad una quindicina di metri dal suolo e ad un paio di metri circa dalla roccia.

I soccorritori hanno dunque deciso di procedere con un intervento da terra: quattro uomini sono stati elitrasportati in vetta, insieme al medico, in modo da potersi calare per un centinaio di metri fino all’uomo e calarlo a loro volta a terra. Un ultimo soccorritore si è infine occupato della vela, rimasta in parete. L’uomo è stato infine affidato all’autoambulanza e trasferito all’ospedale di Arco, in condizioni fortunatamente non gravi.