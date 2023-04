Arco: investiti da un’auto, due giovani in gravissime condizioni

domenica, 9 aprile 2023

Arco (Trento) – Sono in gravi condizioni due giovani turisti travolti stanotte all’incrocio tra via della Cinta e via Segantini ad Arco (Trento). La conducente del veicolo che ha investito i due turisti, 31enne residente ad Arco, è risultata positiva all’alcoltest.

I due, un ragazzo e una ragazza, stavano camminando nei pressi dell’incrocio tra via della Cinta e via Segantini quando il veicolo con alla guida la 31enne è sbucato da via Caproni ad alta velocità e li ha investiti. I due ragazzi investiti sono tuttora in condizioni critiche, uno al Santa Chiara di Trento, l’altra all’ospedale di Arco. E’ rimasta lievemente ferita anche la conducente, mentre il cane che viaggiava con lei è stato sbalzato dall’auto ed è morto.