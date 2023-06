Aprica: 24enne arrestato dalla Polizia per porto abusivo di armi

lunedì, 26 giugno 2023

Aprica (Sondrio) – Nel weekend sono stati disposti dal questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, servizi straordinari di controllo del territorio in ambito provinciale, finalizzati in particolar modo alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle zone boschive, a cui hanno partecipato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ed il Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Nell’ambito di questa attività sono stati controllati 112 veicoli e 244 persone, di cui 33 di nazionalità straniera e 32 con precedenti di polizia e sono stati raggiunti importanti risultati, in particolare:

– un soggetto è stato indagato perché trovato alla guida senza mai aver conseguito la patente;

– un soggetto è stato segnalato perché trovato in possesso di 2,4 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina;

– un soggetto è stato denunciato perché trovato in possesso di una biciletta proveniente da furto;

– un soggetto è stato indagato perché alla guida di un monopattino elettrico con un tasso alcolemico pari a 3.36 g/L.

Inoltre, nel corso dell’attività sviluppata nella zona dell’Aprica, con l’ausilio del Settore Polizia di Frontiera di Tirano, è stato tratto in arresto un 24enne per detenzione abusiva di armi, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Il soggetto da subito era apparso agitato ed ansioso durante il controllo, ragion per cui gli operatori hanno ritenuto di estendere la perquisizione al veicolo. Sui sedili posteriori dell’autovettura è stato trovato un sacco di mangime per cani aperto con all’interno nascosta un’arma da caccia calibro 308, priva di matricola, munita di silenziatore. L’arma è stata sequestrata, il soggetto arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Sondrio, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine è stato irrogato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Questore di Sondrio nei confronti di un cittadino italiano residente a Monza. Il soggetto, con numerosi precedenti penali specifici e per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione, si è reso responsabile del reato, per aver danneggiato la porta a vetri del bar presso la locale stazione ferroviaria, infrangendola tramite l’utilizzo di due sassi. Questi elementi hanno determinato l’emanazione del provvedimento che ordina al cittadino di lasciare il territorio del comune di Sondrio e di non farvi rientro per un periodo di 3 anni.