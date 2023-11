Appalti truccati al Comune di Valdisotto, in sette tremano

domenica, 12 novembre 2023

Valdisotto (Sondrio) – Sono attesi già dai prossimi giorni sviluppi sull’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza delle Tenenza di Bormio che vede indagate sette persone, tra cui due funzionari pubblici, per corruzione e abuso d’ufficio legati agli appalti del Comune di Valdisotto (Sondrio).

Durante le perquisizioni in municipio a Valdisotto e nelle aziende coinvolte delle province di Sondrio, Bergamo e Bologna – disposte dalla Procura di Sondrio con il Pm Giulia Alberti che coordina le indagini – i finanzieri hanno acquisito importanti documenti e sequestrato oltre 108mila euro, in banconote di medio e grosso taglio, nascoste in più posti, tra cui bagni, casseforti e una cassetta di sicurezza. L’indagine è partita da un esposto per fatti risalenti agli anni 2021 e 2022 e legati all’aggiudicazione di gare di appalto bandite dal Comune di Valdisotto per l’affidamento di lavori pubblici e, oltre a due dipendenti comunali, vede indagati cinque imprenditori edili. Sarebbero emersi atti di corruzione realizzati attraverso il pagamento di tangenti per l’affidamento delle opere pubbliche.