Anno nero sulle montagne della Valle Camonica e Bresciano

mercoledì, 9 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Un anno nero sulle montagne della Valle Camonica e del Bresciano. Salgono a 12 le vittime da inizio 2023, rispetto allo scorso anno sono raddoppiati. Nel 2022 i tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas hanno effettuato 229 interventi – in media uno ogni 38 ore – in aumento del 30% rispetto al 2021. Dopo il lockdown è andata in crescendo l’attrattività della montagna, spesso affrontata senza un’adeguata preparazione e consapevolezza. Le cime sono sempre più affollate e sovente c’è imprudenza nell’affrontare sentieri impervi.

Le ultime vittime erano esperti di montagna: Luigino Gusmeroli, 76 anni residente a Dazio (Sondrio) e Carlo Capurso, 79 anni, di Cremona, sono morti il primo sull’alta Val Miller, nel tratto del “Sentiero Numero Uno” che collega il rifugio Prudenzini al rifugio Gnutti, il secondo sulla Cima Moren, sopra l’abitato di Borno. Carlo Capurso, fotografo naturalista e socio del Cai di Cremona, era conosciutissimo in Valle Camonica. La Procura di Brescia ha rilasciato i nulla osta alla sepoltura.