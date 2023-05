Angolo Terme: smottamento in via Rodino, vigili del fuoco al lavoro

sabato, 13 maggio 2023

Angolo Terme (Brescia) – Mobilitazione in mattinata in via Rodino ad Angolo Terme (Brescia). L’allarme è scattato poco dopo le 7 di stamani e sul posto sono giunti vigili del fuoco di Darfo Boario Terme per il distacco di materiale roccioso in località Rodino, a monte del lago Moro.

Circa 25 metri cubi di materiale ostruivano la strada di accesso ad alcune abitazioni. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto vigili del fuoco di Darfo Boario, carabinieri di Darfo e della Compagnia di Breno e tecnici del comune di Angolo Terme. Sono in corso accertamenti per valutare il rischio di altri distacchi e avviata la rimozione del materiale finito sulla strada.