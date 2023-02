Andalo, grave bambino travolto da carrozza trainata da cavallo

venerdì, 17 febbraio 2023

Andalo (Trento) – Un bambino inglese di 4 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Verona: stava trascorrendo la vacanza con i genitori sull’Altopiano della Paganella, quando – per cause al vaglio delle forze d’ordine – è stato travolto da una carrozza trainata da un cavallo ad Andalo (Trento).

Sul posto sono giunti l’elicottero del 118 di Trentino Emergenza e l’ambulanza, la polizia locale e i vigili del fuoco. Il bambino è stato preso in carico dall’equipe medica e trasferito nel pomeriggio prima al Santa Chiara di Trento, poi nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio ad Andalo.