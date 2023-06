Andalo, 43enne annega in una pozza d’acqua del torrente Lesina

martedì, 27 giugno 2023

Andalo Valtellino – Si tuffa in una pozza del torrente Lesina ad Andalo Valtellino (Sondrio) e non riemerge. Tragedia in Bassa Valtellina: morto 43enne, extracomunitario, residente in provincia di Sondrio.

L’allarme è stato lanciato alla 20:43 di ieri da alcuni amici del 43enne, che non vedendolo riemergere, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono giunte due ambulanze di base, l’automedica con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo ormai privo di vita del 43enne. L’equipe medica ha constatato il decesso del 43enne, mentre i carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno avviato le indagini. Nella notte il magistrato di turno della Procura di Sondrio ha dato il nullaosta alla rimozione del cadavere, portato alla camera morturaia del paese valtellinese.