giovedì, 8 giugno 2023

Dro – Tragedia sulle strade dell’Alto Garda. Un centauro 30enne è morto sul colpo in un incidente stradale mentre procedeva verso il capoluogo trentino all’altezza di Pietramurata di Dro (Trento) sulla Gardesana Occidentale, chiusa poi per un paio di ore. E’ finito contro il guard-rail e per lui si sono rivelati vani i soccorsi. Sul posto ambulanza di Trentino Emergenza, vigili del fuoco di Dro e carabinieri.