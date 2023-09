Alto Garda: beve troppo e va in bicicletta, sanzionato dai carabinieri

lunedì, 11 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda e della Stazione di Arco, oltre agli aut0mobilisti, hanno effettuato controlli anche a motociclisti e ciclisti. A Tenno hanno controllato un ciclista a zig zag sulla strada. Il ciclista in sella alla sua bici aveva un tasso alcolemico di 1 g/l, ed è stato segnalato al Commissariato del Governo di Trento per la violazione amministrativa al Codice della Strada con una pesante sanzione.

Al controllo della circolazione stradale, soprattutto in orari notturni, i carabinieri pongono grande attenzione ed è per questo motivo che procederanno, anche nelle prossime settimane, ad effettuare mirati servizi.