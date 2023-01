Alto Adige, marito e moglie arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

giovedì, 5 gennaio 2023

Vipiteno – Blitz anti-immigrazione clandestina presso la barriera autostradale di Vipiteno (Bolzano): la Polizia di Stato del commissariato di Brennero arrestano marito e moglie.

Decisivo un controllo di un’auto con targa italiana proveniente dall’Austria con a bordo tre persone, dopo cui è stato stabilito che l’autista e sua moglie, marocchini regolarmente soggiornanti in Italia, stavano tentando di far entrare clandestinamente in Italia un loro connazionale privo di documenti validi. Sono stati arrestati per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.