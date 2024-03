Alto Adige, intensificazione dei controlli della Polizia Stradale per le Festività Pasquali

sabato, 30 marzo 2024

Bolzano – In previsione delle prossime festività pasquali, nonché per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, ci sarà un notevole aumento del traffico veicolare su tutte le principali arterie della provincia di Bolzano per raggiungere i luoghi di vacanza o centri di interesse culturale o anche per semplici gite sulle piste da sci ancora innevate.

In ambito autostradale verrà garantita una particolare assistenza all’utenza anche con pattuglie in abiti civili per fronteggiare i reati di furto e borseggio tipici delle aree di servizio a causa della ressa che si viene a creare in coda alle casse e presso i piazzali di sosta.

Al fine di meglio contrastare i pericoli della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, le pattuglie effettueranno controlli presso i luoghi di aggregazione e di divertimento per la presenza di locali e di ritrovi frequentati dai giovani, soprattutto nei giorni che precedono le giornate festive e nelle notti dei fine-settimana.

Maggiori controlli anche nei confronti degli autotrasportatori per verificare la liceità della circolazione nei giorni e nelle fasce orarie di divieto e il rispetto della velocità e dei tempi di guida. Verranno effettuati dei controlli anche nei confronti degli autobus utilizzati per le gite affinché una giornata divertente non si trasformi in tragedia a causa di un incidente stradale per stanchezza o distrazione.