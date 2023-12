Alto Adige, in 20 comprensori la sicurezza sulle piste garantita dai carabinieri

venerdì, 22 dicembre 2023

Bolzano – Anche quest’anno la stagione turistica invernale è partita alla grande, con il tutto esaurito in molte delle strutture alberghiere del territorio, ottima qualità della neve e perfette condizioni meteorologiche.

A vigilare sulla sicurezza dei tanti appassionati delle piste, come sempre, ci sono i carabinieri del Comando Provinciale di Bolzano che, unitamente a militari del 7°Reggimento di Laives e del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva, portano la loro opera e volgono la loro attenzione alle aree sciabili del territorio, pronti a garantire il rispetto delle regole e l’incolumità degli utenti delle piste.

In più di 20 comprensori sciistici i Carabinieri continuano a sostenere e a supportare gli sciatori, prestando anche soccorso in caso di incidenti.