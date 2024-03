Alto Adige: il bilancio delle ultime attività dei carabinieri, denunce e interventi

venerdì, 8 marzo 2024

Bolzano – In queste ultime settimane i Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno intensificato il loro operato in tutta la città e su più fronti.

Dalla prevenzione dei reati sul territorio, declinata in servizi di controllo straordinario del territorio con cadenza settimanale in tutte le aree minacciate dal degrado della città di Bolzano, alla prossimità con i Bolzanini, rafforzata con servizi specifici nelle linee urbane più affollate (linee 3, 5, 6, 8, 9, 10A, 10B, 110, 111) dove sono stati identificati una ventina di soggetti d’interesse operativo, la repressione dei reati ha visto un arresto per “violenza, resistenza ed oltraggio a P.U.” e “lesioni personali” di un soggetto extracomunitario con precedenti e recidivo, il quale si era reso protagonista di lancio di sassi contro alcune donne, una delle quali in evidente stato di gravidanza, nei pressi della casa di riposo “Villa Armonia”. Sul posto, i Carabinieri, dopo aver intercettato l’autore, in evidente stato di alterazione psico-fisica, iniziavano un inseguimento, in occasione del quale, pur di dileguarsi, lo straniero adottava una condotta violenta e aggrediva fisicamente i militari operanti.

I Carabinieri, inoltre, quotidianamente stanno contrastando il fenomeno dell’occupazione abusiva delle pertinenze delle abitazioni: nei giorni scorsi, infatti, due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano sono intervenuti presso un’abitazione sita in via Resia poiché erano stati segnalati due ladri, trovati all’interno delle cantine dello stabile. Giunti immediatamente sul posto, anche grazie alla collaborazione dei residenti di quella palazzina che, coraggiosamente, avevano bloccato i soggetti in fuga per la via, i militari hanno identificato e provveduto ad eseguire i dovuti accertamenti sui due soggetti. I controllati, italiani con diversi precedenti di polizia, uno dei quali segnalato all’Autorità Giudiziaria per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” poiché in possesso di un cacciavite, non erano riusciti ad asportare nulla. Un episodio simile è accaduto anche nei pressi di Piazza Adriano, che ha visto protagonista un italiano con precedenti specifici intento a rovistare in un garage privato, aperto con chiavi alterate o grimaldelli ed in possesso di una borsa contenente oggetti di cui non era in grado di giustificare il possesso, asportati poco prima in quelle pertinenze e dunque deferito per “furto aggravato”.

Prosegue l’attività di contrasto alla devianza e criminalità giovanile sul capoluogo, in primis con incontri specifici di diffusione del concetto di “legalità” e servizi antidroga in numerosi istituti di formazione di ogni ruolo, grado ed appartenenza linguistica, nonché repressione di microcriminalità. Significativo è un intervento della scorsa settimana gestito da due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano presso il quartiere Casanova per una segnalata rissa fra giovani. Sul posto, a seguito dei dovuti accertamenti sulle persone ancora lì presenti, i militari rinvenivano, celati addosso ad un bolzanino minorenne, cinque panetti di “Hashish” per un peso complessivo di oltre 530 grammi. Terminate le procedure di rito, il ragazzo è stato sottoposto alla misura del collocamento in comunità. Allo stato attuale le indagini sono tuttora in corso.

Proficua ed intensa è la collaborazione con le altre Forze di Polizia. Degno di nota è un recente intervento dei militari della Stazione di Bolzano presso un’abitazione sita nel quartiere Gries-San Quirino per segnalato uomo dormiente nei luoghi comuni delle cantine di quello stabile. Sul posto, i militari, a seguito di specifici accertamenti sul soggetto, hanno scoperto che sullo stesso gravava un ordine di lasciare il territorio italiano emesso nel 2022. A termine della procedura di rito, la pattuglia, d’intesa con gli uffici della Locale Questura, hanno accompagnato presso il C.P.R. di Gorizia per il successivo espatrio. I Carabinieri, inoltre, hanno iniziato dei controlli presso alcuni esercizi commerciali del centro storico in collaborazione con assetti specifici della Guardia di Finanza. In ultimo, non per importanza, la quotidiana cooperazione con la Polizia Municipale nella gestione della circolazione stradale e della rilevazione degli incidenti stradali. Insomma, tante attività in corso, dalle quali sono stati già ottenuti significativi risultati.