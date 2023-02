Alto Adige, carro di Carnevale si ribalta: sei persone in ospedale

domenica, 19 febbraio 2023

Montagna (Bolzano) – Stanno meglio le sei persone – la maggior parte bambini – che sono rimaste ferite nella serata di ieri su un carro di carnevale che si è ribaltato e sono state ricoverate in ospedale. L’incidente è accaduto al termine della sfilata di carnevale a Montagna (Bolzano): secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Egna (Bolzano) giunti sul posto, che hanno avviato gli accertamenti, il carro in legno su una strada in leggera discesa si è ribaltato molto probabilmente per il cedimento di una parte in legno.

Sono rimaste coinvolte sedici persone, tra i 12 e i 40 anni, di cui sei (4 in codice verde e 2 in codice giallo) trasportate in ospedale. Sul posto, oltre ai carabinieri, i sanitari giunti con ambulanze della Croce Bianca e Croce Rossa e i vigili del fuoco. Migliorano le condizioni delle sei persone ferite e ricoverate in ospedale.