Alta Valle Camonica, malore in baita: 21enne soccorsa nella notte

venerdì, 11 agosto 2023

Temù (Brescia) – Intervento stanotte per i tecnici della Stazione di Temù del Soccorso alpino bresciano. La centrale poco prima dell’una ha attivato le squadre per una ragazza di 21 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita, in località Garìo, nella zona di Villa Dalegno.

I soccorritori l’hanno raggiunta, hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, l’hanno messa in sicurezza e poi trasportata fino all’ambulanza, che si trovava a Ponte di Legno. L’intervento è terminato intorno alle due di stanotte, con il rientro delle squadre.