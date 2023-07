Alpinista recuperata sul sentiero dei Finanzieri a Primiero

domenica, 2 luglio 2023

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento lungo il sentiero dei Finanzieri a Primiero San Martino di Castrozza: escursionista cade per 30 metri in un canalone. Si è concluso poco prima delle 20 un intervento, reso complicato dalla nebbia, lungo il sentiero dei Finanzieri, per un’escursionista trentina inciampata sul sentiero e ruzzolata per circa 30 metri in un canalone di Roccette, a una quota di circa 2.100 metri nella zona della Pala Monda. Nella caduta la donna, sempre cosciente, ha sbattuto la testa.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è decollato da Mattarello senza riuscire a volare in quota a causa della nebbia fitta. Una squadra della Stazione di San Martino di Castrozza e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a passo Rolle si sono quindi avviati a piedi per raggiungere l’infortunata via terra. Giunti sul posto in circa 40 minuti, i soccorritori hanno prestato le prime cure all’infortunata e la hanno imbarellata. Grazie ad una finestra di bel tempo, poco prima delle 19 l’elicottero è riuscito a decollare da San Martino di Castrozza. Con il supporto dei soccorritori presenti sul posto, il Tecnico di elisoccorso ha recuperato l’escursionista a bordo dell’elicottero, per trasferirla all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno della donna è stato accompagnato a valle a piedi dai soccorritori.