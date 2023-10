Alpinista precipita dalla ferrata del Monte Albano e muore

domenica, 15 ottobre 2023

Mori (Trento) – Tragedia sulla ferrata del Monte Albano a Mori (Trento): un alpinista è precipitato per un centinaio di metri e non ha avuto scampo. Il 50enne stava salendo su un percorso attrezzato particolarmente difficile e nella parte alta – per cause in fase di accertamento – è caduto.

Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino Trentino, i carabinieri e l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza che hanno constatato il decesso e avviato il recupero della salma. Secondo quanto finora ricostruito è morto sul colpo. Sono state raccolte testimonianze da parte dei soccorritori per avere un quadro completo su quanto accaduto.

Red. Cro.