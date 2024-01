Alpe Lusia: recuperato lo sciatore trentino disperso nella skiarea

domenica, 28 gennaio 2024

Moena (Trento) – Alpe Lusia: mancato rientro di uno sciatore, ritrovato in buone condizioni di salute. Si è concluso in serata un intervento in soccorso di uno sciatore di 24 anni, residente a Mezzolombardo, il cui mancato rientro da un fuoripista nella Ski Area Alpe Lusia era stato denunciato poco prima delle 18 dal compagno di uscita. I due sciatori erano partiti dalla stazione a monte della seggiovia Lastè per scendere in fuoripista verso malga Bocche e poi verso località Castelir. Mentre uno dei due è riuscito ad arrivare a valle e a raggiungere la destinazione concordata, l’altro ha perso l’orientamento, senza riuscire inizialmente ad avvisare poiché il suo cellulare era scarico. Il compagno, preoccupato perché non lo vedeva rientrare, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 18.

Mentre la Centrale Unica di Trentino Emergenza attivava la Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico, lo sciatore disperso è riuscito ad accendere il telefono e a chiedere aiuto. Una squadra del Soccorso Alpino di Moena è salita in quota con gli sci per verificare la presenza del ragazzo in una zona specifica, individuata sulla base delle coordinate GPS, ma senza avere un riscontro positivo. Nel frattempo, una seconda squadra di sei persone, tra cui un sanitario, è partita in motoslitta e sci per cominciare la ricerca, mentre venivano allertati anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a passo Rolle e i Vigili del Fuoco.

Poco prima delle 20 un soccorritore a bordo di una motoslitta messa a disposizione dai gestori degli impianti di risalita ha individuato lo sciatore lungo la strada forestale, tra le piste e malga Bocche. L’uomo, infreddolito ma in buono stato di salute, è stato accompagnato a valle e visitato dal sanitario della Stazione di Moena e dai sanitari dell’ambulanza fatta arrivare in località Castelir. Per l’uomo non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. Grande collaborazione con il personale degli impianti di risalita di Bellamonte e la locale Scuola di sci.