Alluvione in Romagna, aiuto alle popolazioni dai vigili del fuoco di Brescia

mercoledì, 17 maggio 2023

Brescia – Alluvione in Romagna, in aiuto i vigili del fuoco di Brescia. Mezzi e uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia inviati in soccorso nelle zone alluvionate nel comune di Forlì. In particolare inviati in posto uomini con autoarticolato e automezzo anfibio con le peculiarità di poter essere usato sia in acque alluvionali che su terra ferma.

Inoltre sono stati inviati nel Comune di Faenza, in provincia di Ravenna, un modulo di colonna mobile regionale Ommt media con 5 mezzi e 5 uomini, comprensivi di escavatore ,una mini pala e il mezzo officina per le manutenzioni dei mezzi in posto.

La fase alluvionale è in evoluzione e nel proseguo della giornata non si esclude l’ invio di ulteriori squadre e mezzi per far fronte all’emergenza.