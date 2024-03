Allarme valanghe sulle Alpi, in val Passiria morto un ragazzo travolto da slavina

lunedì, 4 marzo 2024

Val Passiria (Bolzano) – Allarme valanghe da marcato – 3 – a forte – 4 – sull’arco alpino, in particolare nella zona delle Alpi Retiche e in Alto Adige. Ieri a Plan, in val Passiria, è morto un ragazzo di 16 anni, Markus Raffl, che è salito con lo skilift, poi sarebbe sceso in fuoripista e travolto da una valanga.

La richiesta d’intervento dei familiari ha avviato le ricerche da parte del Soccorso Alpino dell’Alto Adige guidato da Simone Alessandri e il ragazzo è stato trovato sotto una massa di neve, privo di vita. In Alto Adige è la seconda vittima di una valanga. L’invito è evitare per alcuni giorni di praticare discesa in fuoripista.