Allarme truffe in Trentino: segnalati tentativi ai danni di anziani

venerdì, 29 marzo 2024

Trento – In questi giorni sono arrivate al servizio Welfare segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche a discapito di persone anziane. I truffatori riferiscono di un finto incidente in cui è coinvolto un figlio o un famigliare, che si trova al momento della chiamata dai Carabinieri o in ospedale con necessità di cure mediche.

Vengono quindi richieste somme di denaro per pagare le spese legali o sanitarie. Si raccomanda la massima attenzione e di contattare subito il 112 Nue per persone sospette.