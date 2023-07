Allagamenti e falso allarme a Riva del Garda, vigili del fuoco al lavoro

giovedì, 13 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – I vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti con una ventina di persone per 10 interventi di allagamento concentrati nella fascia lago di Riva del Garda e Torbole. Gli allagamenti hanno interessato scantinati e piani terra di appartamenti e negozi, oltre al parco commerciale Blue Garden di viale Rovereto.

Inoltre in corrispondenza con le avverse condizioni meteo verificatesi giungeva segnalazione di un cabinato in difficoltà al largo di porto San Nicolò, 2 imbarcazioni dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda unitamente a quella della Guardia Costiera effettuavano un perlustrazione nelle acque antistanti Riva e Nago Torbole, che dava esito negativo. L’evento è stato classificato come falso allarme.