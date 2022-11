Aldeno, due extracomunitari arrestati per furto di materiale ferroso dal CRM

sabato, 26 novembre 2022

Aldeno – In Trentino due extracomunitari arrestati per furto di materiale ferroso dal CRM. Prosegue l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto, posta in essere soprattutto durante le ore serali e notturne per arginare i reati predatori.

Nelle prime ore di oggi i Carabinieri di Aldeno nell’ambito di un’attività preventiva, hanno tratto in arresto in flagranza due cittadini extracomunitari.

I Militari della Stazione, sono riusciti ad individuare, nella decorsa nottata, due soggetti, che tramite l’utilizzo di alcuni strumenti di effrazione, si erano introdotti all’interno del centro di raccolta materiali del Comune di Aldeno e avevano incominciato a trafugare del materiale ferroso ed alcune batterie ivi presenti, caricandole sul veicolo di proprietà di uno dei due malfattori.

I Carabinieri, accortisi dei movimenti sospetti all’interno del CRM, bloccavano i due uomini e accertata la condotta delittuosa posta in essere da questi, li traevano in arresto. A seguito della direttissima che si è svolta questa mattina presso il Palazzo di Giustizia di Trento, ai rei è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.