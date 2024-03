Aldeno, cantiere senza misure di sicurezza: impresa sanzionata

martedì, 12 marzo 2024

Rovereto (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno intensificato una mirata attività di prevenzione e repressione, in particolare nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, eseguendo una serie di specifici controlli all’interno dei cantieri edili insistenti sul territorio.

In particolare militari del dipendente Comando Stazione di Aldeno, unitamente al personale del Comando Stazione di Avio, dell’”Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL)” e del “Servizio Lavoro” della Provincia Autonoma di Trento, hanno effettuato mirati controlli sull’applicazione della legislazione in materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel corso del controllo in un cantiere di Aldeno si è proceduto alla verifica dello stato dei luoghi e della documentazione, con successiva contestazione degli illeciti e verbalizzazione con notifica e ad una ditta è stata contestata la violazione dell’assenza dei presidi per eliminare i pericoli di caduta dall’alto, sanzionandola con 1965 euro.

Durante le operazioni di controllo sono state identificate complessivamente nr. 22 persone di cui 10 soggetti di interesse operativo.