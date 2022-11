Alcol e guida, otto patenti ritirate dai carabinieri di Arco

sabato, 19 novembre 2022

Arco – Altre otto patenti ritirate ad automobilisti che affollano le arterie stradale del “Basso Sarca” durante il fine settimana. I controlli, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, e finalizzati in particolare a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, hanno riguardato in particolare le arterie stradali del comune di Arco, più frequentate dai giovani che affollano i locali notturni, anche al fine di garantire una maggior sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Durante la notte appena trascorsa, a partire dalle 22, sono state impiegati i militari delle Stazioni Carabinieri di Arco che, per tutta la notte, hanno controllato automobilisti e motociclisti, supportati dalla Polizia Locale “Alto Garda e Ledro”, con operatori dotati di etilometro. In totale le persone controllate sono state 98, a bordo di 59 mezzi.

I controlli hanno portato ad emettere un totale di 16 contravvenzioni al codice della strada. Otto sono state le patenti ritirate (tutti uomini fra i trentacinque ed i diciotto anni) e cinque le persone denunciate in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica, per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, poiché il tasso alcolemico del soggetto controllato superava i limiti di legge. L’autista più giovane sanzionato è un diciottenne.

Altre sanzioni contestate agli automobilisti hanno riguardato la mancanza di documenti di circolazione, la mancata sottoposizione del veicolo alla prevista revisione, o l’alterazione meccanica del veicolo. Durante i controlli, una persona è stata trovata anche in possesso di sostanza stupefacente.

Con il ripetersi di questi tipi di servizi di controllo del territorio, non è possibile purtroppo registrare flessioni nel fenomeno dell’abuso di alcool alla guida, quindi i Carabinieri intendono ulteriormente sensibilizzare la cittadinanza ad evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti che, alterando l’attenzione alla guida, sono spesso causa di incidenti stradali anche gravi, in particolare fra i giovani.