Albiano, fuga d’amore: rintracciata la 15enne scappata da casa

mercoledì, 8 febbraio 2023

Albiano (Trento) – Rintracciata in Trentino la 15enne scappata da casa a Modena. I carabinieri di Albiano (Trento) la scorsa notte hanno rintracciato una 15enne modenese la cui famiglia, da ieri mattina, non aveva più sue notizie.

I genitori, fortemente preoccupati per la scomparsa, hanno immediatamente denunciato il fatto ai Carabinieri di Modena, dai cui accertamenti è emersa l’ipotesi di una “fuga d’amore” per incontrare il fidanzato, anch’esso minorenne, residente in val di Cembra. Verso mezzanotte i carabinieri emiliani hanno interessato i colleghi della Compagnia di Cavalese, per l’ausilio nelle ricerche della ragazza. I militari della Stazione di Albiano, dopo essere risaliti alla residenza del ragazzo, si sono diretti presso la sua abitazione dove hanno effettivamente rintracciato la giovane “fuggitiva”.

I carabinieri hanno subito contattato i genitori della ragazza per rassicurali circa il fatto che stesse bene e non le fosse accaduto nulla di grave, dopodiché, con lei in caserma, hanno atteso il loro arrivo. Dopo qualche ora i genitori, giunti in val di Cembra, hanno potuto riabbracciare nuovamente la propria figlia.