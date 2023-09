Albaredo San Marco: trovato senza vita cercato di funghi

sabato, 16 settembre 2023

Albaredo per San Marco (Sondrio) – Intervento per la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna. I tecnici sono stati allertati per il mancato rientro di un uomo di 85 anni, uscito in cerca di funghi.

I familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme. Sul posto dieci tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Morbegno, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i vigili del fuoco e la Protezione civile. La persona deceduta è stata individuata nel bosco a quota 1300 metri, in località Scoccia di Albaredo San Marco (Sondrio). Rilievi del Sagf della la Gdf. Dopo la constatazione del decesso, l’uomo è stato imbarellato e calato per un’ottantina di metri fino alla strada, con l’ausilio di scale per superare il muro di contenimento della strada.