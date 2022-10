Al Brennero la Polfer arresta una persona: sconterà 11 mesi e mezzo di carcere

lunedì, 17 ottobre 2022

Brennero (Bolzano) – Il personale del commissariato di Polizia di Stato del Brennero, nel corso delle consuete verifiche sulle persone in ingresso in Italia, procedeva, sul treno internazionale proveniente da Monaco, al controllo di una persona che esibiva una carta di identità belga; il primo esame del documento, effettuato da un agente specializzato in materia di falso documentale, faceva sorgere dubbi sulla sua genuinità e pertanto l’uomo, successivamente identificato per cittadino marocchino, veniva accompagnato in Ufficio ove da più approfonditi accertamenti effettuati anche a mezzo di apparecchiatura tecnica si constatava la falsità del documento.

L’uomo veniva pertanto identificato per un cittadino marocchino; inoltre emergeva a suo carico un ordine di carcerazione a 11 mesi e 16 giorni di reclusione, emesso dalla tribunale di Modena a seguito di una condanna definitiva per rapina.

L’uomo veniva pertanto condotto presso il carcere di Bolzano e altresì denunciato per il possesso del documento falso utilizzato evidentemente per sottrarsi al provvedimento di cattura.

Bolzano, 17 ottobre 2022