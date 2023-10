Agricoltore aggredisce i carabinieri di Ponte in Valtellina, arrestato

martedì, 10 ottobre 2023

Ponte in Valtellina (Sondrio) – Aggredisce i carabinieri della Stazione di Ponte in Valtellina, durante il normale servizio di pattuglia, arrestato per il reato per resistenza a pubblico ufficiale 38enne valtellinese.

I militari, perlustrando le frazioni limitrofe al centro cittadino di Ponte in Valtellina, hanno intercettato una persona conosciuta in zona per essere privo della patente mentre era alla guida di un trattore agricolo.

Il 38enne, in evidente stato di ubriachezza, si è dapprima rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro in dotazione, minacciando poi i carabinieri verso i quali si è scagliato venendo però subito immobilizzato e tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa dell’interrogatorio e dell’udienza di convalida.