Aggressione in un bar di Darfo Boario, daspo Willy a cinque giovani

martedì, 4 aprile 2023

Darfo Boario (Brescia) – Daspo “Willy” a cinque giovanissimmi, autori di un’aggressione a Darfo Boario (Brescia). Il questore di Brescia ha emesso il provvedimento amministrativo di “divieto di accesso agli esercizi pubblici, per la durata di due anni, a carico di cinque giovanissimi, responsabili di una violenta aggressione in un bar di Darfo Boario Terme”.

Un gruppo di avventori che avevano abusato di bevande alcoliche, invitati dal gestore dell’esercizio pubblico a tenere un comportamento civile, ha inveito contro lo stesso. Successivamente, due delle ragazze del gruppo di facinorosi hanno raggiunto la barista nel bar afferrandola per i capelli, sferrando contro la stessa calci, cagionandole lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nell’aggressione era rimasto coinvolto anche il titolare del locale il quale, nel tentativo di difendere la dipendente, ha accusato calci e pugni dagli altri avventori intervenuti nella lite che allontanandosi dal locale hanno anche danneggiato alcuni oggetti, tra cui la vetrina.

I giovani, identificati a seguito di mirati approfondimenti investigativi sviluppati dalla locale stazione dei carabinieri di Darfo Boario Terme, sono stati denunciati dall’autorità giudiziaria e interdetti dal questore dal frequentare il bar in questione e dallo stazionare nelle sue immediate vicinanze per due anni.