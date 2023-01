Aggressione di una operatrice sanitaria all’ospedale di Gavardo, la posizione di ASST del Garda

sabato, 28 gennaio 2023

Gavardo (Brescia) – Aggressione ai danni di una operatrice sanitaria all’ospedale di Gavardo, la posizione di ASST del Garda: “Si è trattato di un episodio di violenza da parte di un soggetto scortato dai carabinieri presso il nostro pronto soccorso di Gavardo per gli accertamenti di laboratorio dovuto alle sue condizioni. Il soggetto si è sottratto e si è allontanato dal pronto soccorso. Si è poi introdotto nell’ospedale e si è recato senza alcun permesso o richiesta al laboratorio. Ha poi causato danni al laboratorio perché ha sfondato la vetrata di chiusura dello stesso introducendosi e minacciando una nostra operatrice che è poi fuggita . Per fortuna senza conseguenze fisiche. E’ stato poi bloccato dai carabinieri che ancora erano presenti in pronto soccorso. La ASST del Garda ha attenzione alle questioni di sicurezza dei lavoratori infatti ha rafforzato la presenza delle guardie giurate nei pronto soccorso e la sorveglianza video. In questo caso ciò che è avvenuto rappresenta per modalità una circostanza particolare e non prevedibile. In ogni caso ed in maniera precauzionale vista la assoluta imprevedibilità delle azioni di questo soggetto ho predisposto fino al ripristino delle riparazioni degli ingressi nel laboratorio un passaggio notturno della guardiania”.