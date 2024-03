Aggressione a dottoressa in servizio, le reazioni in Trentino

venerdì, 15 marzo 2024

Trento – Un medico di base è stato aggredito verbalmente e minacciato dal parente di una assistita in un ambulatorio di Trento Sud in mattinata. Immediate le reazioni politiche e dell’Azienda sanitaria.

In merito all’ultimo episodio di violenza ai danni di personale medico e sanitario, l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, d’intesa con il presidente Maurizio Fugatti, conferma l’intenzione di approfondire il tema con l’obiettivo di attivare tutti gli strumenti disponibili a tutela degli operatori e dei pazienti.

“Concordiamo con le preoccupazioni espresse dalle rappresentanze dei professionisti. Gli episodi di violenza a carico delle donne e degli uomini impegnati a garantire la salute dei cittadini nelle nostre strutture sanitarie non sono accettabili – commenta Tonina -. È un fenomeno sul quale la Provincia intende assumersi un preciso impegno valutando tutte le azioni che è possibile mettere in campo per arginare questa deriva. D’intesa con il presidente Fugatti – continua Tonina – intendiamo sottoporre il tema all’attenzione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, come peraltro già avvenuto su eventi analoghi, come le aggressioni sui mezzi del trasporto pubblico o i furti in abitazione”.

“Parallelamente – aggiunge l’assessore – darò immediatamente ulteriori indicazioni ad Apss per provvedere a quanto di propria competenza”.

SOLIDARIETA’ DI APSS

In merito all’aggressione ai danni di una dottoressa in servizio in una sede di continuità assistenziale della provincia di Trento il direttore generale di Apss Antonio Ferro unitamente al Consiglio di direzione vogliono «esprimere alla collega la solidarietà per quanto accaduto nel corso del suo turno di guardia e assicurano la massima attenzione alla tutela dei professionisti dipendenti e convenzionati. Come Consiglio di direzione abbiamo dato mandato di verificare la situazione nella sede della continuità assistenziale dove è avvenuta l’aggressione e in tutte le altre sedi provinciali al fine di verificare le misure di sicurezza in atto ed eventualmente agire per tutelare ulteriormente il personale in servizio affinché azioni come quella recentemente successa non accadano più».