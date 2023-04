Aggressione a 60enne nel centro storico di Trento

domenica, 9 aprile 2023

Trento – Altra aggressione in centro a Trento, all’altezza dell’incrocio tra via Madruzzo e via Rosmini: un uomo settantenne che camminava sul marciapiede con l’intento di dirigersi verso piazza Duomo, dapprima è stato circondato da un gruppo di giovani e successivamente è stato raggiunto da una serie di pugni al volto.

Una prognosi di cinque giorni con trauma facciale per il malcapitato che si è immediatamente recato al Pronto Soccorso e che ha sporto regolare denuncia per quanto avvenuto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di via Barbacovi.

“Un’altra aggressione a seguito di quelle di cui siamo venuti a conoscenza e che abbiamo pubblicamente denunciato nei mesi passati. L’ennesimo episodio di violenza perpetrato ancora una volta da un gruppo di giovani che dovrebbe spingere l’Amministrazione Comunale a delle doverose considerazioni. Esprimendo tutta la nostra vicinanza alla persona aggredita, ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte del Sindaco per quanto avvenuto. Siamo dinnanzi ad una vera e propria emergenza sociale, oramai questi episodi non possono più essere derubricati a semplici “bravate””, commentano dal gruppo consiliare comunale Fratelli d’Italia-A.N.