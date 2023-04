Aggrediscono ragazzo alla fermata del bus a Postal, nei guai in quattro

martedì, 4 aprile 2023

Postal (Bolzano) – I carabinieri denunciano quattro minorenni per aggressione a coetaneo alla fermata del bus. Al termine di un’approfondita attività d’indagine, i militari della Stazione di Postal (Bolzano) hanno identificato e denunciato quattro minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di un minore nei pressi di una scuola superiore di Merano.

A denunciare l’accaduto ai Carabinieri è stata proprio la vittima, accompagnato dai genitori, dopo essere stato visitato, subito dopo l’aggressione, al pronto soccorso dell’ospedale di Merano e aver ricevuto alcuni giorni di prognosi a causa dei colpi ricevuti.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, poco dopo l’uscita da un istituto scolastico sito in via Karl Wolf a Merano, il giovane è stato preso a calci e pugni da altri ragazzi e che questi hanno proseguito l’aggressione sull’autobus, utilizzato dalla vittima per fare rientro a casa dopo le lezioni.

I militari, quindi, hanno immediatamente provveduto ad acquisire le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul bus e, attraverso un tempestivo e capillare controllo del territorio nei pressi dei luoghi di ritrovo frequentati dai giovani, sono riusciti a identificare tutti gli autori dell’evento criminoso già nelle successive ventiquattro ore. I quattro minori, tre italiani e uno extra-UE, dopo i dovuti accertamenti di rito, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano.