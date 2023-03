Aggredisce la fidanzata, arrestato 36enne a Grosotto

giovedì, 30 marzo 2023

Grosotto (Sondrio) – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Stazione di Sondalo (Sondrio) sono intervenuti presso l’abitazione di una donna che, poco prima, aveva avuto un litigio con il fidanzato.

L’uomo, classe 1987 residente in valle, durante il diverbio ha aggredito la propria fidanzata causandole delle lesioni lievi, peraltro in presenza del figlio minorenne della stessa, fuggendo prima dell’arrivo dei militari.

I carabinieri lo hanno poi rintracciato all’interno di un bar di Grosotto (Sondrio) dove, in stato di alterazione causato dall’abuso di bevande alcoliche, tentava di sottrarsi al controllo aggredendo i militari operanti i quali riuscivano comunque a contenerlo riportando anch’essi delle lesioni lievi.

Il 36enne, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 22,45 grammi di hashish posti sotto sequestro.

Condotto in caserma per la completa identificazione, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in , oltre ad essere anche segnalato alla Prefettura di Sondrio per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Al termine delle formalità il 36enne è stato tradotto al carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.