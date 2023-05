Valle Camonica: aggredisce i genitori, 38enne arrestato dai carabinieri

martedì, 9 maggio 2023

Breno – Aggredisce i genitori e viene arrestato dai carabinieri della Compagnia di Breno. I militari sono intervenuti nella sera di ieri a casa di una famiglia della Media Valle, ove un 38enne aveva aggredito i genitori, danneggiando anche gli arredi dell’appartamento. Aveva richiesto, come troppo spesso avvenuto negli ultimi tempi, denaro al padre e alla madre. Al loro diniego l’uomo è andato su tutte le furie. Ha iniziato a minacciare i familiari e li ha anche spintonati.

I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e per tentata estorsione. Il Giudice del tribunale di Brescia ha convalidato la misura e ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

di A.Pa.