Aggredisce donna a Brescia, 35enne arrestato dalla Polizia di Stato

martedì, 11 luglio 2023

Brescia – Aggressione a una donna, interviene la Polizia di Stato di Brescia. Alla Centrale Operativa della Questura è giunta una segnalazione al 112 da parte di alcuni passanti che hanno assistito in via Corsica all’aggressione ai danni di una donna. Gli agenti delle Volanti della Questura di Brescia, tempestivamente intervenuti, hanno subito fermato l’aggressore, italiano 35enne, già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

I testimoni hanno riferito agli agenti che l’uomo, che in precedenza era stato visto vagare per la via cittadina prendendo a calci alcune auto posteggiate, si era avvicinato alla vittima, che si trovava in compagnia della figlia, nei pressi di una fermata dell’autobus, per poi afferrarla e scaraventarla a terra con forza, senza motivo.

Il 35enne è stato quindi tratto in arresto per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il giudizio per direttissima con l’accusa di lesioni.

Il giudizio direttissimo si è concluso con la convalida dell’arresto a carico dell’indagato. La donna vittima del reato, dopo essere stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato e dal personale sanitario del 118 accorso sul posto, è stata trasportata in codice verde agli Spedali civili di Brescia per ricevere le cure del caso.