Agente morso da detenuto a Trento, i sindacati: più sicurezza

domenica, 3 marzo 2024

Trento – I sindacati chiedono più sicurezza nel carcere di Trento. Un agente di polizia penitenziaria è stato morso da un detenuto e portato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, con una prognosi di 10 giorni. Durante lo svolgimento della sua attività l’agente di polizia penitenziaria è stato avvicinato da una persona di mezza età, che è andato in escandescenza e sfogato la sua rabbia.

Subito sono stati allertati i colleghi e l’agente è stato trasportato in ospedale per le cure. Sono in corso indagini per far luce sull’accaduto e i sindacati hanno chiesto più sicurezza.