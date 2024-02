Adro: salta la fermata, treno preso a sassate da un gruppo di ragazzi

lunedì, 26 febbraio 2024

Adro (Brescia) – Dopo la discoteca prendono a sassate il treno sulla linea Iseo-Brescia. La fermata delle 5:55 ad Adro-Borgonato del treno 1090 è stata soppressa, così alcuni ragazzi hanno preso a sassate il convoglio. Sono stati danneggiati diversi finestrini e la locomotiva. Sull’episodio – accaduto ieri mattina da parte di un gruppo di ragazzi che aveva trascorso la nottata alla discoteca Number One – indagano gli agenti della polizia ferroviaria di Brescia.

Il motivo del gesto vandalico sarebbe legato alla decisione di cancellare la fermata di Adro-Borgonato delle 5:55, decisa dalla autorità in seguito ai casi di disordini avvenuti negli scorsi mesi. Una delle pietre ha sfondato uno dei finestrini di coda ma per fortuna non ha ferito alcun passeggero. Il convoglio ha completato la corsa, arrivando a Brescia alle 6:20, poi è stato inviato al deposito per le riparazioni e la corsa con partenza alle 7:07 è stata soppressa.